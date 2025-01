Le tableau complet des barrages de la Ligue des champions avant le tirage au sort

Au tableau !

Cette fois, c’est la bonne, la grande phase de ligue de la Ligue des champions est terminée, et le classement final est connu. Le tableau de la suite de la compétition aussi. Le tirage au sort des barrages aura lieu vendredi midi, et chaque équipe peut déjà commencer à se projeter en donnant sa préférence à un adversaire entre les deux possibles.

Un choc contre le Real Madrid ou le Bayern pour Manchester City

Il y aura à coup sûr un duel franco-français, puisque le Paris Saint-Germain sera opposé soit à Brest, soit à Monaco. Le vainqueur de cette future confrontation sait d’ailleurs déjà qu’en cas de qualification, ce sera un huitième de finale contre Liverpool ou le Barça, les deux premiers de la phase de ligue. Les Brestois comme les Monégasques espéreront sûrement éviter cette équipe qu’ils connaissent trop bien, et tomber contre Benfica, l’autre option pour les deux équipes.

Et le reste, alors ? Finalement qualifié après un début de match compliqué contre le Club Bruges, Manchester City va tirer le gros lot entre le Bayern Munich et le Real Madrid, deux mastodontes qui préféreront hériter du Celtic. Un Juve-Milan est également possible, tout comme un Feyenoord-PSV, alors que l’Atalanta et Dortmund croiseront avec le Sporting et Bruges. Le LOSC n’aura même pas à se poser devant sa télé en fin de semaine, les Dogues sont assurés d’être en huitièmes contre l’une des quatre dernières équipes citées.

La régalade est loin d’être terminée.

Paris et Dembélé s’amusent à Stuttgart et filent en barrages