Luiz Gustavo hospitalisé en urgence au Brésil

Frayeur pour un ancien de l’OM.

Actuellement sous contrat avec São Paulo, Luiz Gustavo a été hospitalisé en urgence ce dimanche en raison d’une thromboembolie pulmonaire. Il s’agit d’une obstruction brutale d’une artère pulmonaire par un caillot sanguin, souvent d’origine veineuse, qui empêche la circulation sanguine vers les poumons et peut mettre la vie en danger. Le joueur de 37 ans restera en observation à l’hôpital en attendant de savoir comment son état de santé évoluera dans les prochains jours.

Son club a communiqué à ce sujet dans l’après-midi, expliquant que le milieu de terrain « s’est plaint de douleurs au niveau de la cage thoracique ». Après avoir été évalué par le staff médical, il a été immédiatement envoyé à l’hôpital Albert Einstein de São Paulo, qui a confirmé la thromboembolie pulmonaire après examens.

Após se queixar de dores na região torácica na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo… pic.twitter.com/sbrIzLy5oC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2025

International brésilien à 41 reprises et lors de la Coupe du monde 2014, Luiz Gustavo a notamment évolué au Bayern Munich, à Wolfsburg et à l’Olympique de Marseille. Avec les Phocéens, il a disputé 98 rencontres et inscrit 10 buts entre 2017 et 2019. Passé entre-temps par Fenerbahçe et Al-Nassr, il avait fait son retour au Brésil en janvier 2024 du côté de São Paulo.

On espère qu’il se retapera vite !