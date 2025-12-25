Luca Zidane séduit déjà en Algérie

Papa peut être fier.

Sous les yeux de son père, présent dans les tribunes de Rabat pour assister à la victoire de l’Algérie, Luca Zidane a conquis tout le monde face au Soudan. À commencer par son sélectionneur, Vladimir Petković. « Je pense que Zidane a donné de la sécurité pour l’équipe, il a bien joué avec les pieds, c’est l’un de ses premiers matchs en sélection », a lâché ce dernier devant la presse après la rencontre. Même son de cloche du côté de ses coéquipiers. « Vous pensez qu’il a fait un bon match vous ? Oui, on est d’accord, il a été très bon. Je pense qu’il est content de sa première et il l’a bien vécu », s’est par exemple enthousiasmé l’ancien nantais Jaouen Hadjam.

Le portier de Grenade (D2 espagnole), fêtait seulement sa deuxième sélection avec les Fennecs. Ce qui ne l’empêche pas de faire déjà l’unanimité au sein de la sélection, comme le confiait Riyad Mahrez à la veille du match : « On l’a bien intégré. C’est un nouveau, il ne se prend pas la tête. Il essaie de se donner à fond pour l’équipe. (…) Son nom est lourd à porter mais il ne se prend pas la tête. » Des débuts réussis à confirmer face au Burkina Faso ce dimanche, pour déjà s’ouvrir la porte des huitièmes de finale.

Pour le doublé en finale, il faudra en revanche encore patienter un peu.

