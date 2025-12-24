S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. E
  • Algérie-Soudan (3-0)

L’Algérie balaye le Soudan et s’offre une belle entrée en lice

MH
Algérie 3-0 Soudan 

Buts : Mahrez (2e et 61e) et Maza (85e) pour les Fennecs

Expulsion : Salah Adel (50e) pour les Crocodiles du Nil

Il était temps.

Après six matchs de CAN sans une seule victoire, les hommes de Vladimir Petković ont renoué avec le succès en s’imposant 3-0 face au Soudan pour leur entrée en lice. Ils ont été bien aidés par Riyad Mahrez en quête de rédemption et double buteur après deux CAN fantomatiques pour l’ex-Cityzen. Il marque son second but sur un extérieur succulent du meilleur buteur des qualifs de Coupe du monde, Mohamed Amoura et devient le meilleur buteur algérien de l’histoire de la CAN. Les Fennecs ont fait preuve de bien plus de maîtrise en seconde mi-temps, bien aidés par un carton rouge provoqué par Aït-Nouri.

Des pépites et des questions

Au-delà du score assez large, les Fennecs n’ont pas exhibé une domination sans faille, exposant Luca Zidane pendant les 30 premières minutes de la rencontre. Mais l’essentiel était ailleurs : avec les sélections de Hadj Moussa et d’Adil Boulbina, les supporters d’El Khadra s’attendaient à de la folie, et ils en ont eu. L’ailier du PSV est à l’origine du troisième but, et celui d’Al Duhail est l’auteur d’une série de gestes fantasques à rendre fiers les amateurs du ish ish.

Et tout ça sous les yeux du divin chauve.

Des mouvements de foule aux abords du stade de Rabat en marge d’Algérie-Soudan

