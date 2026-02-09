S’abonner au mag
  • Russie
  • Zénith

Jhon Durán poursuit sa course au Zénith

JE
Jhon Durán poursuit sa course au Zénith

Troisième club en un an. Ce lundi, le Zénith a officialisé la venue de l’attaquant colombien Jhon Durán. Le transfert du joueur de 22 ans vers la Russie était dans les tuyaux depuis quelques jours et a été confirmé par le club de Saint-Pétersbourg. Appartenant encore à Al-Nassr, le Colombien à 77 millions d’euros voit donc son prêt à Fenerbahçe se terminer, et enchaîne avec un autre dans le pays blacklisté par les instances internationales. Ou comment se mettre à l’ombre.

Un passage mitigé à Istanbul

En Turquie, l’ancien chouchou d’Aston Villa a connu un bref moment de gloire en égalisant dans le derby intercontinental contre Galatasaray en toute fin de match (1-1), mais son bilan global reste modeste : 5 buts en 20 matchs.

Mais ils étaient combien en fait, les Durán Durán ?

Le Zénith lance une cagnotte pour aider le Barça à recruter Nico Williams

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!