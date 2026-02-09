Jhon Durán poursuit sa course au Zénith

Troisième club en un an. Ce lundi, le Zénith a officialisé la venue de l’attaquant colombien Jhon Durán. Le transfert du joueur de 22 ans vers la Russie était dans les tuyaux depuis quelques jours et a été confirmé par le club de Saint-Pétersbourg. Appartenant encore à Al-Nassr, le Colombien à 77 millions d’euros voit donc son prêt à Fenerbahçe se terminer, et enchaîne avec un autre dans le pays blacklisté par les instances internationales. Ou comment se mettre à l’ombre.

Un passage mitigé à Istanbul

En Turquie, l’ancien chouchou d’Aston Villa a connu un bref moment de gloire en égalisant dans le derby intercontinental contre Galatasaray en toute fin de match (1-1), mais son bilan global reste modeste : 5 buts en 20 matchs.

Mais ils étaient combien en fait, les Durán Durán ?

