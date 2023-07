Les clubs russes ont reçu 1,2 million d’euros de la part de la FIFA

La FIFA a annoncé avoir récemment réparti plus de 1,2 million d’euros dans les caisses de 6 clubs du championnat russe. En effet, près de 180 patates ont été débloquées par l’instance internationale pour récompenser toutes les formations qui ont fourni les sélections en forces vives lors de l’événement planétaire. Une somme qui affolera encore plus les compteurs en 2026 : 317 millions. Ainsi, le Zénith Saint-Pétersbourg va recevoir 476 346 euros, 361 364 euros iront au Dinamo Moscou et 159 693 euros seront reversés au CSKA Moscou. Le Rubin Kazan, le Lokomotiv Moscou et Krasnodar ayant chacun le droit à moins de 100 000 euros.

À titre comparatif, Manchester City a engrangé 4 millions d’euros grâce à la présence massive de 16 de ses joueurs au Qatar. Quand bien même la FIFA et l’UEFA ont exclu la Russie et ses clubs de toutes les compétitions qu’elles organisent, il semblerait que régler ses dettes soit une question de principe pour Gianni Infantino & cie.

