Luis Enrique : « Du jamais vu dans ma carrière »

Lorsque Luis Enrique se présente face aux médias, il est souvent difficile de s’ennuyer.

Cette sensation a été confirmée ce samedi, après le nul de son Paris Saint-Germain au Havre pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol a ainsi fait part de sa perplexité quant aux réalisations encaissées par son équipe face à un HAC qu’il estime manifestement plutôt inoffensif : « C’est une drôle de soirée, parce qu’un adversaire qui fait aussi peu d’attaques et te met trois buts… Je crois que je n’ai jamais vu ça dans ma carrière ! Ils ont bien défendu, mais on méritait de gagner. »

« On a gagné le Championnat, il n’y a aucun doute car on a un goal-average supérieur, a également assuré le technicien, qui n’a pas non plus fait dans la langue de bois au sujet du titre. On est champion et qu’il y ait une fête ou pas, ça m’est égal. On a une différence de +27 sur le deuxième, je me sens déjà champion. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion. Il reste la finale de la Coupe de France, et on va essayer d’aller en finale de Ligue des champions. »

Pour cela, il faudra éliminer un Borrussia Dortmund qui en a de son côté pris quatre.