Pronostic Nice Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice assure l’Europe face au Havre

Auteur d’une excellente première partie de saison, l’OGC Nice a ensuite connu un passage plus délicat en 2024. Cependant, la formation azuréenne a retrouvé une bonne dynamique lors des dernières semaines qui devrait lui permettre de bien finir la saison. Cinquième du classement, Nice serait assuré de disputer une compétition européenne en cas de succès sur le Havre ce vendredi. Lors des dernières journées, les protégés de Farioli ont retrouvé leur allant pour s’imposer contre Lorient (3-0) et à Strasbourg (1-3). Entretemps, les Niçois avaient signé un bon nul à Marseille (2-2). Après 4 réceptions sans la moindre victoire, le Gym avait renoué avec le succès contre Lorient et veut enchainer face au Havre. Les Aiglons se méfient de cette équipe normande qui reste sur de bons résultats et qui l’avait battu à l’aller au stade Océane. En forme ces dernières semaines, le meilleur buteur Moffi devrait être titularisé sur le front de l’attaque avec le percutant Boga à ses côtés.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Le Havre s’est retrouvé menacé dans cette dernière ligne droite de la saison alors qu’il avait réalisé un exercice solide. En signant un excellent nul au Parc des Princes (3-3) et surtout en confirmant à domicile face à Strasbourg (3-1), le club normand a fait un pas vers le maintien. En effet, les hommes de Luka Elsner sont en 15e position avec 3 points de plus que Metz et une différence de buts largement favorable. En remportant l’un de ses deux derniers matchs, le HAC serait assuré de rester en Ligue 1 mais fait face à Nice puis à Marseille. Face à Strasbourg, Kechta, Casimir et Ayew ont porté leur club vers la victoire. En confiance, le HAC veut tenter de poser des problèmes à Nice ce vendredi. Toutefois, depuis l’entame de saison, les Normands ne sont pas très performants loin de leur base avec un seul succès enregistré à Toulouse. Poussé par son public, Nice devrait s’imposer face au Havre et s’assurer une place en Europe.

► Le pari « Victoire Nice » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 248€ (148€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,71 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 271€ (171€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nice – Le Havre :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !