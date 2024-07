L'odieuse banderole des supporters du Legia Varsovie

Reprise politique en Pologne.

Alors que la crise migratoire avec la frontière biélorusse est l’un des principaux sujets actuellement en Pologne, où les forces armées ont désormais l’autorisation de tirer sur les personnes voulant passer la frontière, voilà que les supporters du Legia Varsovie se sont exprimés sur la question, avec un tifo de très mauvais goût, qui devrait toutefois être soutenu localement. Depuis la mort d’un soldat polonais, poignardé par un migrant, la situation est très complexe et l’opinion publique est clairement en défaveur de l’arrivée de nouveaux migrants sur son territoire.

🇵🇱 Les ultras du Legia Varsovie ce soir (Zyleta) Message très sarcastique, et très représentatif des tribunes polonaises pic.twitter.com/b4lCoVxyg1 — L’Arena (@arena_ytb) July 20, 2024

Les ultras de la tribune Żyleta, la lame de rasoir, ont d’ailleurs été plus que clairs dans leurs intentions, avec un tifo déployé à ce sujet lors de la première journée de championnat. Ce dernier, qui laisse apparaître en fond le drapeau polonais, affiche un message « Refugees Welcome », l’accueil des réfugiés, devant un trio particulièrement belliqueux. Deux hommes tiennent en effet des armes, une batte et un marteau, tandis qu’une femme est au milieu avec une tête de cochon sur un plateau, référence non cachée au fait que la majorité des migrants soit du Moyen-Orient et donc en grande partie musulmane. Un message assez clair et menaçant, et une promesse d’agression qui n’augure rien de bon, alors que la tribune du Legia s’était déjà prononcée contre l’arrivée de migrants à l’automne dernier.

On aurait pourtant aimé vous parler de leurs coups de génie, mais ce n’était pas le cas cette fois-ci.

En 1993, le dimanche des miracles polonais