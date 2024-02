Lukas Podolski régale encore en Pologne

Il existe des joueurs dont le nom fait toujours plaisir à entendre.

Et Lukas Podolski en est l’un des fiers représentants. Pensionnaire du Górnik Zabrze, en première division polonaise, l’attaquant de 38 ans continue en effet de distribuer les bonbons sur les pelouses d’Ekstraklassa. À l’image de son but inscrit ce samedi soir, sur la pelouse du Piast Gliwice (victoire 1-3). Décalé à une vingtaine de mètres du but, l’Allemand s’est chargé d’envoyer son missile du gauche dans la lucarne de Karol Szymański, pour inscrire son troisième pion en quinze matchs de championnat. Le deuxième consécutif.

Une soirée bien sympathique, puisque Gliwice est la ville de naissance de Lukas Podolski, et Zabrze la ville d’origine de sa maman – ce qui l’a d’ailleurs poussé à y signer à l’été 2021. Le voici désormais à 20 buts en 77 apparitions sous le maillot du Gornik.

LE MISSILE DE PODOLSKI ! COMME IL SAIT NOUS LES OFFRIR 🚀🤯 #PIAGÓR pic.twitter.com/FlmXpmDEEm — OhMyEkstraklasa 🎙️ (@OhMyEkstraklasa) February 10, 2024

Certaines carrières sont plus belles que d’autres.

