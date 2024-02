Avec les kebabs, Lukas Podolski a trouvé un bon filon

Dans la lignée de Mathieu Flamini.

L’ancien buteur d’Arsenal, Lukas Podolski, continue d’accroître son influence en Allemagne. Toujours en activité, l’avant-centre allemand âgé de 38 ans​​ fait actuellement le bonheur de Górnik Zabrze (D1 polonaise) depuis 2021. Notamment passé par le Bayern, l’Inter Milan et Galatasaray, l’homme aux 130 sélections avec la Mannschaft (49 buts) peut se targuer d’avoir aussi bien réussi sur les terrains de football que dans le business. D’après les informations publiées par le Sun ce samedi, Lukas serait l’un des footballeurs qui gagne le mieux sa vie, en raison du succès de sa chaîne de kebab Mangal Doner, fondée en 2018 et qui est devenue un véritable empire, comptant pas moins de 30 restaurants outre-Rhin. Selon le média britannique, la valeur de l’entreprise serait estimée à 206 millions d’euros.

Récemment, l’ancien numéro 10 allemand – qui a marqué trois buts lors de l’exercice en cours – avait poussé un coup de gueule retentissant, critiquant la plus grande chaîne de restauration rapide dans le monde sur le canal YouTube de Sascha Hellinger, reconnaissant publiquement que sa nourriture était bien meilleure que cette dernière : « Si vous commandez un menu chez McDonald’s, vous payez autant que dans mes restaurants, voire plus. Pourtant, la nourriture sera merdique, elle manque de qualité. » De là à dire que le plus grand succès de Podolski se trouve en dehors des terrains, pas si sûr, au vu des nombreux golazos et de son statut de champion du monde, mais le débat est ouvert.

Et le nom de son plus gros client serait… Niklas Süle.