Le footballeur le plus riche du monde joue en Thaïlande, Flamini troisième

Complètement inconnu et pourtant multimilliardaire.

C’est bien connu, les footballeurs sont bien trop payés pour courir derrière un ballon. Avec leurs énormes contrats, les plus grandes stars comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo touchent plusieurs dizaines de millions d’euros par saison, auxquelles il faut ajouter tous les revenus de sponsoring liés leur image. Pourtant, les fortunes de ces deux légendes sont bien loin de celle du footballeur le plus riche du monde. Il s’agit de Faiq Bolkiah, un ailier gauche de 24 ans qui évolue au club thaïlandais du Chonburi FC. Fils du prince du micro-Etat asiatique du Brunei, l’international (six sélections) est à la tête d’une belle fortune estimée à 20 milliards de dollars. Bien loin devant celles de Leo Messi (600 millions de dollars) ou de CR7 (500 millions de dollars).

Autre particularité du haut du classement des plus grosses fortunes du foot mondial, la présence d’un ancien joueur Français sur le podium en la personne de… Mathieu Flamini. Retraité depuis 2019, l’ancien du Milan et d’Arsenal doit sa place à un investissement fructueux dans l’entreprise GF Chemicals. Sa participation dans la société spécialisée dans la biochimie est estimée à 10 milliards de dollars.

Pourtant Flamini ne rapporte toujours rien à l’OM.

