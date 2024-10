Thomas Tuchel va prendre les rênes de l’Angleterre

De retour sur les terres de ses plus beaux succès.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, Thomas Tuchel a laissé un magnifique souvenir en Angleterre. Trois ans plus tard, c’est donc vers le technicien allemand que la Fédération anglaise s’est tournée pour prendre les commandes des Three Lions, orphelins de Gareth Southgate depuis la fin de l’Euro. Selon le Times, l’accord est désormais signé, et Tuchel sera présenté comme sélectionneur de l’Angleterre d’ici la fin de la semaine. La victoire de dimanche en Finlande (1-3) restera donc comme le clap de fin de l’intérim assuré par Lee Carsley.

On signe où pour un Angleterre-Allemagne en finale de la Coupe du monde 2026 ?

