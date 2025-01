Ange Postecoglou sous la menace à Tottenham

Un Ange parti trop tard.

La crise s’aggrave à Tottenham. Après une nouvelle défaite, cette fois contre Leicester (1-2), les supporters des Spurs ont laissé exploser leur colère, réclamant la démission du président Daniel Levy. Pendant ce temps, Ange Postecoglou, de plus en plus isolé, a admis que son avenir n’était plus entre ses mains.

L’ombre de lui-même

Avec une seule victoire lors de ses 11 derniers matchs de Premier League, Tottenham n’est plus que l’ombre de lui-même. Huit points seulement le séparent de la zone de relégation, et la débâcle de dimanche n’a rien arrangé. Lorsqu’il est demandé à Postecoglou s’il se sent sous la menace, il répond sèchement : « Qui sait ? Quand vous êtes manager d’un club, vous pouvez être très vulnérable et isolé. Mais je ne ressens pas cela. Je vois un groupe de joueurs qui donnent tout pour le club. »

Malgré la tempête, l’entraîneur australien veut encore croire en ses chances : « Quand les gars qui doivent revenir reviendront, cela redonnera de l’énergie à tout le monde. Est-ce qu’il y a quelque chose que je pourrais dire qui changerait ce que je dois faire demain matin ? Rien. »

Si Postecoglou essaie de garder la tête haute, la pression est immense. Incapable de remplir son banc, Tottenham est à court de solutions et doit impérativement se renforcer avant la fin du mercato. « Même un joueur supplémentaire, à court terme, pourrait nous donner une vraie opportunité », a-t-il confié.

On devrait leur donner une médaille pour réussir à faire une saison pire que celle de Manchester United.

