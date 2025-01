À Fulham, United signe une belle opération dans la lutte pour le maintien

Fulham 0-1 Manchester United

But : L. Martínez (78e) pour United

Le championnat du ventre mou : voilà à quoi est réduit Manchester United.

Et c’est donc une bonne opération qu’ont réalisée les Red Devils, ce dimanche, en s’imposant sans briller (0-1) sur la pelouse de Fulham, situé quelques places plus haut. Les Mancuniens signent leur deuxième succès de la semaine (après leur victoire en Ligue Europa face aux Rangers, jeudi) et accèdent à la 12e place avec 29 points). Les Cottagers, eux, sont 10es avec 33 unités.

MANCHESTER UNITED OUVRE LE SCORE 🔴 Lisandro Martínez marque malgré une frappe contrée ⚽️#FULMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GTDtbqS3V3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 26, 2025

Dans une rencontre narcotique, il a fallu attendre la 78e minute pour voir les filets trembler, lorsqu’une frappe de Lisandro Martínez – la seule cadrée dans ce match par les visiteurs – a ricoché sur Saša Lukić et lobé Bernd Leno. Les locaux ont touché du doigt l’égalisation, sur corner, mais le jeune Toby Collyer (21 piges) a sauvé sur sa ligne (88e). Dans le temps additionnel, la VAR a refusé à Amad Diallo le but du break (90e+5).

Un beau cadeau pour Rúben Amorim, qui fête ses 40 berges ce lundi.

