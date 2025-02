Le directeur du foot de la Premier League en colère contre la FIFA et l'UEFA

Un Scholes énervé. Mieux vaut fuir.

Tony Scholes, directeur du football de la Premier League, n’a pas sorti les gants pour parler de la FIFA . Il l’accuse d’avoir « imposé » sa Coupe du monde des clubs sans demander l’avis de personne et d’aller bien trop loin, selon le Telegraph. « Pourquoi devrions-nous adapter notre calendrier alors qu’il nous impose une compétition avec laquelle nous ne sommes pas d’accord ? », lâche-t-il agacé.

Traduction : pas question de retarder le début de la saison anglaise pour que Manchester City et Chelsea puissent souffler après leur périple estival aux Etats-Unis. Pep Guardiola peut bien taper du pied, la Premier League ne bougera pas d’un iota. Coup d’envoi le 16 août, même si la finale du Mondial des Clubs tombe un mois avant.

Des matchs de Premier League aux USA ? C’est non !

L’UEFA en prend aussi pour son grade : « L’UEFA a ajouté des matchs dans la phase de groupe de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ainsi que des barrages à élimination directe. Manchester City jouera deux matchs supplémentaires en phase de groupes, deux autres en barrages, et potentiellement six ou sept en Coupe du monde des clubs. Cela représente dix matchs en plus cette année. Le calendrier est à son maximum. Cela va trop loin. »

Et les fans anglais peuvent déjà se rassurer, Scholes a fermé la porte à double tour à ceux qui rêveraient de voir des matchs de Premier League se jouer outre-Atlantique : « Personnellement, je ne vois donc pas la nécessité de jouer des matchs officiels à l’étranger. Et je peux affirmer avec certitude qu’aucune discussion en ce sens n’a lieu. »

La Premier League, c’est sacré.

