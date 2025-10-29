Palace torpille Liverpool, ça passe pour Arsenal, City et Chelsea

À force de creuser, Liverpool finira par trouver du pétrole.

L’équipe A des Reds n’a pas la pêche, et la version A’ ne fait pas mieux. La bande de Wataru Endo a subi la loi de sa bête noire, Crystal Palace, à Anfield mercredi (0-3). Ismaïla Sarr a endossé le rôle du bourreau avec deux buts avant la mi-temps (41e, 45e). Yeremy Pino a enfoncé le clou en fin de match (88e) alors que le champion d’Angleterre était réduit à 10 depuis le carton rouge du jeune Amara Nallo (18 ans), auteur d’une faute en position de dernier défenseur (79e). Liverpool quitte donc la League Cup en huitièmes de finale et concède une sixième défaite en sept matchs.

Les autres cadors ont assumé leur rang. Arsenal s’est défait de Brighton en deuxième période (2-0), à l’instar de Manchester City, qui a dû attendre le dernier quart d’heure pour se débarrasser du 13e de Championship, Swansea, avec un but de Rayan Cherki (1-3). Chelsea a trouvé le moyen de se faire peur à Wolverhampton malgré trois buts d’avance à la mi-temps, mais les champions du monde continuent bel et bien leur route (3-4).

L’intenable Nick Woltemade a quant à lui planté son sixième but en dix matchs avec Newcastle lors de la victoire des Magpies contre Tottenham (2-0). Après les qualifications de Brentford, Fulham et Cardiff mardi, le casting des quarts de finale est désormais complet. Rendez-vous mi-décembre !

Arsenal 2-0 Brighton

Buts : Nwaneri (57e), Saka (76e)

Liverpool 0-3 Crystal Palace

Buts : Sarr (41e, 45e), Pino (88e)

Exclusion : Nallo (79e)

Swansea 1-3 Manchester City

Buts : Franco (12e) // Doku (39e), Marmoush (77e), Cherki (90e+4)

Newcastle 2-0 Tottenham

Buts : Schär (24e), Woltemade (50e)

Wolverhampton 3-4 Chelsea

Buts : Arokodare (48e), Wolfe (73e, 90e+1) // Santos (5e), George (15e), Estevao (41e), Gittens (89e)

