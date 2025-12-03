Medhi Benatia révèle les gros noms tentés par l’OM lors du mercato

L’espoir fait vivre.

Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao, Nayef Aguerd… L’OM a été particulièrement actif durant le dernier mercato estival, mais Medhi Benatia en voulait plus, beaucoup plus. Mardi, au micro de RMC, le directeur du football du club phocéen a annoncé qu’il avait tenté d’attirer plusieurs cadors du football européen.

« Deux ou trois coups »

Conscient de ne pas pouvoir jouer dans la même cour que les mastodontes du Vieux continent, Marseille comptait relancer certains joueurs dans l’impasse, à commencer par Kevin De Bruyne, en partance de Manchester City. « J’ai essayé, mais il était déjà bien avancé avec le Napoli. Ce n’est pas que je voulais le faire De Bruyne, mais je voulais le rencontrer. Je voulais discuter avec lui, voir un petit peu comment il se sent. Il était libre, mais ça ne veut pas dire gratuit. On les connaît les joueurs libres… De Bruyne, je me suis dit : ‘Avec le coach, ça peut matché grave !’ », a-t-il avoué. Interrogé sur le cas Antoine Griezmann, Benatia a toutefois assuré avoir passé son tour.

Dans un métier où on ne compte pas les bâches, l’ancien international marocain indique avoir « tenté deux ou trois coups comme ça », notamment Wesley Fofana, natif de Marseille et barré à Chelsea. « Je me suis dit : ‘Il a eu pas mal de blessures, est-ce que le contexte marseillais, à la maison, ça pourrait coller ?’ » Sans succès.

