Nouveau rebondissement pour Franck Haise à Nice

Empêtré dans une tempête, Franck Haise garde le cap. Malgré les remous, l’entraîneur de l’OGC Nice ne compte pas (encore) démissionner. D’après les informations de L’Équipe, le technicien s’est bien rendu au centre de formation du Gym, ce mercredi matin, mais pas pour faire ses cartons. Il aurait annoncé à ses troupes son souhait de poursuivre sa mission, avec l’ambition de remonter la pente.

La veille, Haise n’était pas aussi convaincu. C’est après une journée de réflexion et de sérieuses discussions avec son staff que l’ancien coach du RC Lens a acté sa décision. De nouveaux échanges sont prévus mercredi avec les dirigeants azuréens. La situation niçoise reste particulièrement instable, alors que plusieurs joueurs ont été pris à partie par des supporters après le revers contre Lorient.

La suite au prochain épisode : dimanche, 17 heures, après une défaite à domicile contre Angers.

