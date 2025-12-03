Jack Grealish est tombé amoureux

À peine quelques mois sous les ordres de David Moyes, et Jack Grealish parle déjà comme un garçon qui a trouvé refuge.

Son but dévié à la 78e minute contre Bournemouth a offert mardi à Everton une première victoire à l’extérieur, et l’Anglais ne cache rien de son amour pour son coach : « J’adore l’entraîneur. Je ne le connais que depuis quelques mois et je ne peux que dire du bien de lui. Il me donne envie d’aller sur le terrain et de jouer pour lui. »

Douze matchs, deux buts, quatre passes décisives, un écusson embrassé et un coup de foudre mutuel. Everton tient peut-être enfin un Grealish qui ressemble au joueur que City pensait avoir acheté.

Jack Grealish goal at Vitality Stadium....Sorry Bournemouth fans pic.twitter.com/8TDr0JGw5O — TheGameOfFootball (@AdeyemiBuk3266) December 3, 2025

Et c’est réciproque en plus

Moyes, de son côté, savoure la réaction d’un groupe qui sort d’un 4-1 encaissé à Newcastle et rend la pareille à son n°18 : « Les supporters adorent Jack. C’est un top joueur. Je veux qu’il marque plus, mais il fait une grande différence. » Trois victoires sur les quatre derniers matchs, quelques clean sheets et l’impression que le chaos recule un peu dans ce coin de la Mersey.