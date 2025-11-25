« J’aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes

Fight Club ?

Au rayon des cartons rouges stupides, celui d’Idrissa Gueye peut être placé très haut. Idrissa Gueye a été expulsé dès la 13e minute de Manchester United-Everton pour avoir tarté Michael Keane, son propre coéquipier. Il lui reprochait son retour un peu trop lent dans la surface. Everton s’est ensuite imposé, et Idrissa Gueye s’est excusé. Sur Instagram, bien sûr : « J’assume pleinement la responsabilité de ma réaction, écrit-il après avoir demandé pardon à Michael Keane et à l’ensemble du club. Ce qui s’est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Les émotions peuvent être fortes, mais rien ne justifie un tel comportement. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. »

Les lois du football sont claires

La scène, en tout cas, a fait réagir David Moyes, l’entraîneur des Toffees : « Il [L’arbitre] aurait pu prendre un peu plus de temps, a estimé l’ancien entraîneur de Man U au micro du diffuseur Sky Sports. On m’a raconté que, si l’on suit le règlement, gifler un coéquipier peut être répréhensible. Mais un autre aspect doit être considéré : j’aime bien voir mes joueurs se battre entre eux. Surtout si quelqu’un a mal agi. Si on veut que la combativité soit la clef du succès, il faut que les joueurs réagissent. Je suis déçu de cette expulsion. S’énerver contre ses coéquipiers, ça arrive. »

#PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : Gana Gueye 🇸🇳 prend un rouge pour une embrouille avec son propre coéquipier Michael Keane 🤯 pic.twitter.com/4I4ECKzgeb — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 24, 2025

L’approche disciplinaire des lois du foot est pourtant claire à ce sujet : un avertissement peut être donné si « un joueur se rend coupable d’un acte de brutalité s’il agit ou essaie d’agir avec violence ou brutalité envers un adversaire alors qu’ils ne disputent pas le ballon, ou envers un coéquipier, un officiel d’équipe, un arbitre, un spectateur ou toute autre personne, qu’il y ait eu contact ou non. »

Faites la guerre, pas l’amour !

Réduit à dix, Everton gifle Manchester United