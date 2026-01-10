S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J14
  • Al Kholood-Al Ittihad (0-4)

Nouveau coup d'éclat pour Benzema en Arabie saoudite

JB
Nouveau coup d'éclat pour Benzema en Arabie saoudite

Al-Kholood 0-4 Al-Ittihad

Buts : Benzema (13e SP, 28e, 35e) & Al-Shehri (84e) pour Al-Ittihad

En 2026, on garde la forme : vendredi soir avec Al-Ittihad pour son deuxième match de l’année, Karim Benzema a coulé à lui tout seul – et en une seule mi-temps – le club d’Al-Kholood. Après avoir provoqué très rapidement le carton rouge de l’ex-international nigérian William Troost-Ekong (8e), KB9 a transformé un penalty obtenu après une main de Myziane Maolida sur un coup franc de Moussa Diaby (13e), a repris au second poteau un ballon de son coéquipier Roger Fernandes (28e), puis a poussé au fond une offrande de ce même Diaby (35e).

À l’arrivée, le club de Riyad s’impose largement (0-4) et truste à la cinquième place de Saudi Pro League en attendant la fin de cette 14e journée. Benzema en 2025-2026, c’est 15 pions en 17 apparitions.

Objectif Mondial ?

Benzema qui rit, Lacazette qui pleure

JB

