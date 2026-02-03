Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri

Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe. L’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri file en Arabie Saoudite dans le cadre d’un échange qui semble arranger tout le monde. Un milieu contre un attaquant, ça vaut ?

Une erreur dans la saisie des informations ?

L’ancien caennais s’engage avec Fenerbahçe, nouveau club de Mattéo Guendouzi, jusqu’en 2028. Plus tôt dans la journée, les Turcs avaient accusé Al-Ittihad d’avoir « refusé de finaliser les transactions sans en donner la raison ». Le mercato turc ferme ses portes ce vendredi, donc le contrat sera bien homologué. Après le départ en eaux de boudins de Karim Benzema, le club de Djeddah dit donc au revoir à un autre international français.

📝| The club agrees to sell the remaining period of N’Golo Kanté’s contract. 🐝💛 pic.twitter.com/paZwbxfaAQ — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

Tranquille, il reste Danilo Pereira.

Le transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe a capoté