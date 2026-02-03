S’abonner au mag
  • Turquie
  • Fenerbahçe SK

Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri

UL
Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri

Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe. L’attaquant international marocain Youssef En-Nesyri file en Arabie Saoudite dans le cadre d’un échange qui semble arranger tout le monde. Un milieu contre un attaquant, ça vaut ?

Une erreur dans la saisie des informations ?

L’ancien caennais s’engage avec Fenerbahçe, nouveau club de Mattéo Guendouzi, jusqu’en 2028. Plus tôt dans la journée, les Turcs avaient accusé Al-Ittihad d’avoir « refusé de finaliser les transactions sans en donner la raison ». Le mercato turc ferme ses portes ce vendredi, donc le contrat sera bien homologué. Après le départ en eaux de boudins de Karim Benzema, le club de Djeddah dit donc au revoir à un autre international français.

 

Tranquille, il reste Danilo Pereira.

Le transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe a capoté

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Marseille-Rennes (3-0)
Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!