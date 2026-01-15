N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

Une nouvelle aventure attend le champion du monde de 2018… Le milieu de terrain français N’Golo Kanté se rapproche d’un transfert en Turquie. Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe serait parvenu à convaincre le joueur de 34 ans. Il serait donc exclu que Kanté prolonge son contrat avec son club actuel, Al-Ittihad, lequel arrive à échéance en juin prochain.

🚨🟡🔵 No talks took place between N’Golo Kanté and Al Ittihad over new deal as talks with Fenerbahçe continue. Kanté, keen on Fener move also on the personal terms proposal — deal now up to clubs agreement. pic.twitter.com/Ui7UNNKGQF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2026

Un transfert qui ne serait plus qu’une question de temps

Il revient désormais aux deux clubs de discuter des modalités d’un transfert immédiat. Indépendamment d’un accord entre les dirigeants, Kanté est toutefois d’ores et déjà en mesure de signer à Istanbul un contrat prenant effet à partir de l’été prochain. Une chose semble donc acquise : le Français quittera la Saudi Pro League au plus tard trois ans après son arrivée à l’été 2023.

Avec la Coupe du monde 2026 au milieu de tout ça ?

Fenerbahçe aurait un plan pour attirer Benzema