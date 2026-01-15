S’abonner au mag
  • Arabie Saoudite
  • Al Ittihad

N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

JE
N&rsquo;Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

Une nouvelle aventure attend le champion du monde de 2018… Le milieu de terrain français N’Golo Kanté se rapproche d’un transfert en Turquie. Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe serait parvenu à convaincre le joueur de 34 ans. Il serait donc exclu que Kanté prolonge son contrat avec son club actuel, Al-Ittihad, lequel arrive à échéance en juin prochain.

Un transfert qui ne serait plus qu’une question de temps

Il revient désormais aux deux clubs de discuter des modalités d’un transfert immédiat. Indépendamment d’un accord entre les dirigeants, Kanté est toutefois d’ores et déjà en mesure de signer à Istanbul un contrat prenant effet à partir de l’été prochain. Une chose semble donc acquise : le Français quittera la Saudi Pro League au plus tard trois ans après son arrivée à l’été 2023.

Avec la Coupe du monde 2026 au milieu de tout ça ?

Fenerbahçe aurait un plan pour attirer Benzema

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 3j
81
21

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!