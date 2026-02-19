Fenerbahçe et ses français sonnés par Nottingham Forest

Impuissants. Il restait sur quatre victoires toutes compétitions confondues et un mercato très frenchie avec les arrivées de N’Golo Kanté, Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif, mais cela n’a pas empêché le Fenerbahçe d’être giflé ce jeudi par Nottingham Forest à domicile (0-3), en barrages allers de Ligue Europa.

Largement dominés par des Anglais très volontaires offensivement, les Stambouliotes voient la qualification très fortement compromise après ce violent revers. Il faudra un exploit dans une semaine au City Ground pour espérer voir les huitièmes.

Rien de bien fou sur les autres pelouses européennes en ce début de soirée, si ce n’est que le Crystal Palace de Jean-Philippe Mateta s’est fait accrocher chez les valeureux Bosniens du Zrinjski Mostar, club dans lequel est passé un certain Luka Modrić au début de sa carrière.

Le genre de surprise qu’on veut voir se prolonger au retour.

