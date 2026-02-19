Sheffield Wednesday sur le point de battre un record dramatique

Condamnés d’avance.

Suite au départ du très controversé propriétaire des Owls avant le début de la saison, Sheffield Wednesday s’est retrouvé dans une crise financière quasi-insurmontable, conduisant même les supporters à lancer une cagnotte pour tenter de sauver ce monument du football britannique. Las, le club a démarré sa saison de Championship avec 18 points de pénalité. A ce jour, il culmine à -7 unités (une victoire et huit nuls), ce qui signifie que, ce dimanche, il pourrait battre un record bien peu enviable : celui de la relégation confirmée le plus tôt dans l’histoire du foot anglais.

Bouffée d’air pour rien

Statistiquement, c’est le 14 février que Sheffield Wednesday aurait mathématiquement pu valider pour la première fois sa descente en League One. Mais en ce jour de Saint-Valentin, Cupidon avait offert un bol d’air aux volatiles qui, malgré leur défaite face à Millwall (2-0) ont profité du match nul entre Birmingham et West Bromwich, premier non-relégable.

Mais le couperet pourrait bel et bien tomber ce dimanche 22 février, qui plus est alors que les Bleu et Blanc affrontent leur rival absolu de Sheffield United dans un derby de la Steel City qui sentira encore plus la poudre que d’habitude. En cas de revers, Wednesday, qui compte 35 points de retard sur Oxford, avant-dernier du classement, deviendra le premier club à être relégué en février, à 14 journées de la fin de la saison régulière.

Le précédent record était détenu par Stockport County qui, lors de la saison 2001-2002, avait officiellement fait ses adieux au Championship le 16 mars, avec un total final de 26 points, soit 23 de moins que le minimum requis pour se maintenir.

A dimanche, Mercredi !

