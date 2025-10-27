Les fans de Sheffield Wednesday dépensent près de 500 000 livres en trois jours pour tenter de sauver le club

Si vous vous demandiez pourquoi Dalida s’arrêtait à Tuesday dans sa chanson.

Sheffield Wednesday pourrait changer de propriétaire d’ici la fin de l’année. Selon BBC Sport, Kris Wigfield, administrateur du club, a confirmé que quatre ou cinq repreneurs « sérieux » ont déjà manifesté un intérêt concret, après que le club a été placé en redressement judiciaire vendredi dernier. Ces acheteurs potentiels doivent à la fois prouver qu’ils ont les moyens de financer le club et réussir le fameux test EFL des « personnes aptes et propres » avant de pouvoir négocier sérieusement.

Les fans aux commandes

En attendant, les supporters ne sont pas restés les bras croisés. Depuis vendredi, ils ont dépensé plus de 500 000 livres sterling en billets et produits dérivés pour aider le club à tenir le coup, tandis que 27 261 fans ont fait le déplacement à Hillsborough pour le match contre Oxford, record de la saison.

Wigfield se montre optimiste, un repreneur pourrait obtenir le statut de « favori » dès le mois prochain et finaliser la vente avant la fin de l’année, juste à temps pour le mercato de janvier. « La réponse des supporters a été incroyable, mais il faut continuer à acheter des billets et des produits pour que le club survive », a-t-il insisté.

Ou comment jouer les Jordan Belfort avec les goodies du club.

