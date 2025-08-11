John Textor en passe d'acquérir un nouveau club historique du football anglais

Moins par moins égale plus.

Après avoir pris ses distances avec Eagle Group et délaissé son poste de président de l’Olympique lyonnais au profit de Michele Kang, John Textor a repris du service dans le monde du football. Selon le Guardian, l’homme d’affaires américain s’est associé à Keith Harris, un financier spécialisé dans le football, pour tenter de racheter Sheffield Wednesday pensionnaire de Championship.

Monument en péril

Si la réputation sulfureuse de Textor le précède, la situation financière des Owls est encore plus préoccupante. Le propriétaire du club, Dejphon Chansiri, a mené des négociations avec plusieurs acheteurs potentiels cet été et a déclaré en juin avoir rejeté une offre de 40 millions de livres sterling émanant d’un consortium américain inconnu, qui n’a aucun lien avec Textor. Selon le quotidien britannique, Chansiri demanderait aux alentours de 100 millions de livres sterling pour vendre l’un des plus vieux clubs de foot du monde. La situation économique du club s’est enlisé ces derniers temps : les joueurs ont été payés en retard quatre fois au cours des cinq derniers mois selon The Athletic, même si aujourd’hui leurs salaires ont été versé dans leur intégralité puisque Wednesday a reçu la semaine dernière une aide de 2,7 millions de livres sterling de la part de la Premier League, un deuxième versement est prévu en janvie prochain. Le club va également recevoir prochainement une dotation de 460 000 livres sterling de la part de l’EFL.

Malgré ces rentrées d’agent des problèmes persistent, à l’instar de la tribune nord de Hillsborough qui n’a pas obtenu de certificat de sécurité. Les supporters ne pourront ainsi pas accéder à cette tribune lors du premier match à domicile de la saison prévu ce samedi contre Stoke, à moins que les travaux ne soient effectués à temps. En outre, certains joueurs ont même payé leur chambre d’hôtel avant la défaite dimanche à Leicester (2-1). Selon le Guardian, les nuitées seront rationnées pour le reste de la saison, les déplacements d’une journée depuis Sheffield devenant probablement la norme lorsque cela sera possible.

Ce n’est plus une ceinture mais un étau qui pèse sur les comptes de Sheffield.

John Textor bientôt propriétaire d'un club anglais ?