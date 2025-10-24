Sheffield Wednesday au bord du dépôt de bilan

Comme un mercredi…

Sheffield Wednesday, l’un des clubs les plus anciens du football mondial avec plus de 150 ans d’histoire, a officiellement déposé une demande de redressement judiciaire ce vendredi selon SkySport. Les Owls occupent actuellement la dernière place de Championship, avec seulement six points après 11 journées. Le maintien semble peine perdue, d’autant que de lourdes sanctions pourraient tomber. Le club encourt déjà un retrait de douze points, voire plus…

Une spirale de crises et de tensions

Le club traverse une crise profonde depuis plusieurs mois. Problèmes de paiement des joueurs et du personnel, embargo sur les transferts, départs en cascade dont celui de l’entraîneur Danny Röhl, fermeture temporaire du North Stand de Hillsborough pour des raisons de sécurité et manifestations de supporters à Londres : autant de signaux d’une gestion chaotique.

La situation financière s’aggrave avec une dette d’un million de livres envers le HMRC, l’administration fiscale britannique, ayant entraîné une pétition pour liquidation. L’administrateur Begbies Traynor devrait prochainement prendre le contrôle du club, toujours détenu par le propriétaire thaïlandais Dejphon Chansiri, largement critiqué pour sa gestion.

Ajaccio a trouvé son cousin d’outre-Manche…

