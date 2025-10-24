Marcus Rashford veut rester à Barcelone

Le soleil est un argument !

Marcus Rashford n’a visiblement pas envie de refaire ses valises. Prêté cet été par Manchester United, l’attaquant anglais de 27 ans a confié à ESPN qu’il aimerait prolonger son aventure catalane au-delà de la saison, visiblement conquis et peu enclin à l’idée de rentrer. Avec cinq buts en douze matchs, l’ancien chouchou d’Old Trafford semble s’être trouvé un nouveau terrain de jeu, bien loin de la grisaille de Manchester.

Un air neuf et une culture différente

Rashford ne s’en cache pas : après vingt ans passés à United, il avait besoin d’un bol d’air frais. « Parfois, tu as juste besoin de changement. C’est un nouvel environnement, une nouvelle culture, et j’en profite à fond », explique-t-il. Barcelone possède d’ailleurs une option d’achat estimée à 30 millions d’euros, une broutille pour un joueur qui retrouve le sourire et la finition.

Et l’aventure aurait même pu commencer plus tôt. « Je crois simplement que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ce n’est pas la première fois que j’ai parlé avec Barcelone d’une arrivée ici, mais pour une raison ou une autre, ça ne s’était jamais fait. Aujourd’hui, c’est le bon moment ».

Toujours en phase d’adaptation, l’apprentissage de l’espagnol est « en cours », Rashford goûte à tout : la Liga, la Champions League (avec un doublé contre l’Olympiakos mardi) et bientôt son premier Clásico face au Real Madrid. « Pour moi, c’est le plus grand match de foot au monde », dit-il.

Si tout se passe comme il l’espère, ce ne sera peut-être pas le dernier.

Le Barça s’assoit sur un gros chèque après l’annulation du match contre Villarreal à Miami