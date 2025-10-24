Pedri ne dit rien avant Real Madrid-Barça

Le souverain poncif.

À deux jours du Clásico, Pedri a sorti le discours calibré du bon soldat blaugrana. Interrogé par les médias du club et DAZN, le Canarien a assuré que « le Barça donnera tout pour remporter les trois points » au Bernabéu, ce qui est une énorme surprise. Conscient que la saison n’a pas encore atteint les sommets de l’an dernier, le milieu s’est auto-évalué à « six ou sept », en espérant « être à dix dimanche ».

Pedri a rappelé que Barcelone avait « remporté tous ses matchs face au Real la saison dernière ». La Copa del Rey et le 4-0 infligé au Bernabéu restent dans les mémoires. « Ce qui est bien, c’est que nous savons ce qu’il nous reste à faire », a-t-il ajouté, déterminé à prouver que les Catalans sont « toujours aussi compétitifs », même avec un effectif amoindri par les absences de Raphinha encore blessé, le coach Hansi Flick suspendu et Jules Koundé incertain.

Bref, on le préfère le voir sur le terrain qu’en plein cours de langue de bois.

