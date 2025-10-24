Un forfait important côté Barça pour le Clásico ?

Raphi non.

Victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, Raphinha n’a plus disputé la moindre rencontre avec le FC Barcelone depuis près d’un mois. Annoncé sur le retour depuis plusieurs jours, le Brésilien n’a pourtant pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi. Selon The Athletic, l’ancien Rennais ne participera pas au Clásico dimanche face au Real Madrid.

Pas de retour avant début décembre ?

En effet, selon le média américain, Raphinha aurait senti une gêne lors de son arrivée au camp du Barça et serait rentré chez lui après s’être entretenu avec des officiels du club.

Le joueur de 28 ans pourrait être écarté à nouveau pour une durée d’un mois, et pourrait aussi manquer les rencontres face à Bruges et Chelsea le 25 novembre prochain.

Une chance qu’une nouvelle trêve internationale pointe le bout de son nez pour bien récupérer.

