  • France
  • Paris Saint-Germain

Luis Enrique assure ne pas privilégier la Ligue des champions à la Ligue 1

Luis Enrique assure ne pas privilégier la Ligue des champions à la Ligue 1

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain se déplacera sur la pelouse de Brest pour le compte de la 9e journée de championnat. L’occasion pour les Parisiens de récupérer (provisoirement) la tête de la Ligue 1, laissée à l’Olympique de Marseille le week-end dernier, après son spectaculaire match nul contre Strasbourg (3-3).

Si les coéquipiers de Vitinha ont déjà laissé sept points en route dans leur quête d’un 14e titre, ils ont tout gagné en Ligue des champions, dont ils sont leaders après trois journées. Interrogé ce vendredi sur ce double visage, Luis Enrique a réfuté cette idée : « Vous analysez selon les résultats. Mon équipe est la même en Ligue des champions qu’en Ligue 1. Même chose, même identité, différents résultats. En tant qu’entraîneur, je suis tranquille. » 

Normal, sa victime brestoise préférée se présente devant eux ce week-end.

Indice UEFA : la France manque l’occasion de se rapprocher de l’Allemagne

