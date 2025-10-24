S’abonner au mag
Rafael Benítez devient l’entraîneur du Panathinaïkos

Rafael Benítez devient l’entraîneur du Panathinaïkos

Et pourquoi pas le miracle d’Athènes ?

Après dix-neuf mois à ronger son frein, Rafael Benítez revient là où il se sent le plus vivant : sur un banc de touche. L’Espagnol de 65 ans, passé par tout ce que l’Europe compte de grands clubs, Liverpool, Chelsea, Naples, le Real Madrid ou encore l’Inter, a signé un contrat de deux ans et demi avec le Panathinaïkos, histoire d’élargir son tour d’Europe.

Retour d’un stratège européen

Actuel septième du championnat grec et seulement 22e au classement de la Ligue Europa, le Pana voit plus grand. Sa mission est limpide : ramener le club athénien au sommet du football grec, un trône qu’il n’a plus occupé depuis 2010.

Benítez, arrivé à Athènes cette semaine, a préféré ne pas diriger immédiatement l’équipe, manquant ainsi le déplacement à Feyenoord en Ligue Europa ce jeudi. Histoire de prendre la mesure du défi avant de commencer. En septembre dernier, il confiait : « Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai terminé. Je suis encore en pleine évolution. »

À croire que l’oracle parlait déjà grec.

