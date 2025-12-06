Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn

Bahreïn 1-5 Algérie

Buts : Abduljabbar (27e) pour les Guerriers du Dilmoun // Berkane (24e et 48e), Benzia (SP, 45e+7) et Boulbina (30e et 80e) pour les Fennecs

Les Fennecs avaient faim de buts.

Après un 0-0 poussif face au Soudan pour ouvrir sa Coupe arabe, l’Algérie a remis les pendules à l’heure en écrasant le Bahreïn ce samedi à Al-Rayyan (1-5). Les Verts prennent provisoirement la tête du groupe D, en attendant le résultat du Soudan face à l’Irak – vainqueur 2-1 de son premier match face aux Bahreïniens – dans la soirée.

Dès le premier acte, on a vu une équipe bien plus convaincante que lors de son premier match. Bien servi par Youcef Atal, Redouane Berkane a ouvert le score (0-1, 24e), avant de voir Mahdi Abduljabbar égaliser dans la foulée (1-1, 27e).

Pas de quoi perturber la bande de Madjid Bougherra, qui a répondu immédiatement grâce à Adil Boulbina (1-2, 30e). Avant la pause, Yassine Benzia a calmement transformé un penalty pour installer l’Algérie aux commandes (1-3, 45e+7). Au retour des vestiaires, Berkane et Boulbina se sont chacun offert un doublé (1-4, 48e ; 1-5, 80e) pour sceller le score final.

L’Argentine est prévenue !

