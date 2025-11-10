S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

L’Algérie déplore un nouveau forfait en vue de la CAN

MH
L’Algérie déplore un nouveau forfait en vue de la CAN

Après Gouiri, c’est Belaïli.

Sorti après 20 minutes lors du derby entre l’Espérance de Tunis et le Club africain, Youcef Belaïli souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Verdict : au moins six mois d’arrêt, et un forfait acté pour la CAN 2025.

Du chaos français à la renaissance tunisienne

À 33 ans, celui qui illuminait les pelouses d’Afrique lors du sacre des Fennecs en 2019, buteur décisif face au Sénégal et artisan majeur du titre continental, voit son corps lui rappeler que le temps file aussi vite que ses dribbles.

Car avant de retrouver le ciel bleu du côté de Tunis, Belaïli avait connu la zone de turbulences française : des absences inexpliquées à Ajaccio, une séparation houleuse avec Brest, et une réputation de joueur aussi fantasque que difficile à canaliser. Pourtant, depuis son retour à l’Espérance, le natif d’Oran semblait revivre : souriant, décisif, enfin apaisé dans un environnement où son talent est célébré plutôt que jugé.

Dommage, il aurait pu passer plus facilement les portes de l’aéroport de Rabat-Salé

Le meilleur joueur algérien de l’année 2025 a été récompensé

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!