L’Algérie déplore un nouveau forfait en vue de la CAN

Après Gouiri, c’est Belaïli.

Sorti après 20 minutes lors du derby entre l’Espérance de Tunis et le Club africain, Youcef Belaïli souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Verdict : au moins six mois d’arrêt, et un forfait acté pour la CAN 2025.

Du chaos français à la renaissance tunisienne

À 33 ans, celui qui illuminait les pelouses d’Afrique lors du sacre des Fennecs en 2019, buteur décisif face au Sénégal et artisan majeur du titre continental, voit son corps lui rappeler que le temps file aussi vite que ses dribbles.

🚨🚑 Rupture du ligament croisé du genou #Belaili En ces moments difficiles, toute la famille espérantiste est derrière Youcef Belaïli et lui adresse ses vœux de prompt rétablissement. Nous espérons tous revoir très bientôt le génie de Belaïli illuminer à nouveau les terrains,… pic.twitter.com/y61030r10a — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) November 10, 2025

Car avant de retrouver le ciel bleu du côté de Tunis, Belaïli avait connu la zone de turbulences française : des absences inexpliquées à Ajaccio, une séparation houleuse avec Brest, et une réputation de joueur aussi fantasque que difficile à canaliser. Pourtant, depuis son retour à l’Espérance, le natif d’Oran semblait revivre : souriant, décisif, enfin apaisé dans un environnement où son talent est célébré plutôt que jugé.

Dommage, il aurait pu passer plus facilement les portes de l’aéroport de Rabat-Salé

Le meilleur joueur algérien de l’année 2025 a été récompensé