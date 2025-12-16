S’abonner au mag
  • Premier League
  • J16
  • Manchester United-Bournemouth (4-4)

« Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu

CM
« Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu&rsquo;il ait plus de temps de jeu

On salue l’inventivité.

À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo ». Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de Manchester United, formé au club, végète depuis plusieurs mois sur le banc de Ruben Amorim. Lundi, il a dû attendre l’heure de jeu pour faire son entrée.

Depuis le début de saison, le joueur de 20 ans a participé à onze matchs de Premier League, sans jamais être titulaire. Sa seule rencontre disputée intégralement était face à Grimsby Town, soldée par une défaite humiliante face à un club de quatrième division à l’occasion d’un 2e tour de Coupe de la Ligue le 27 août dernier.

Sur le départ ?

Mainoo est lié aux Red Devils jusqu’en 2027 mais un départ serait envisageable, d’autant que le joueur est sollicité ailleurs. L’été dernier, l’ex-futur crack d’Old Trafford aurait voulu rejoindre Naples mais Manchester United n’a pas donné son accord pour le laisser partir. Et plusieurs personnalités de Manchester United, à l’image de Rio Ferdinand et Paul Scholes, ont aussi estimé que Kobbie Mainoo méritait plus de temps de jeu, l’exhortant même à quitter le club pour ne pas « gâcher » sa carrière sous les ordres de Ruben Amorim.

Pas besoin d’un t-shirt pour faire passer le message.

Match nul en montagnes russes entre Manchester United et Bournemouth

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!