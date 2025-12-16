On salue l’inventivité.

À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo ». Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de Manchester United, formé au club, végète depuis plusieurs mois sur le banc de Ruben Amorim. Lundi, il a dû attendre l’heure de jeu pour faire son entrée.

Depuis le début de saison, le joueur de 20 ans a participé à onze matchs de Premier League, sans jamais être titulaire. Sa seule rencontre disputée intégralement était face à Grimsby Town, soldée par une défaite humiliante face à un club de quatrième division à l’occasion d’un 2e tour de Coupe de la Ligue le 27 août dernier.

Sur le départ ?

Mainoo est lié aux Red Devils jusqu’en 2027 mais un départ serait envisageable, d’autant que le joueur est sollicité ailleurs. L’été dernier, l’ex-futur crack d’Old Trafford aurait voulu rejoindre Naples mais Manchester United n’a pas donné son accord pour le laisser partir. Et plusieurs personnalités de Manchester United, à l’image de Rio Ferdinand et Paul Scholes, ont aussi estimé que Kobbie Mainoo méritait plus de temps de jeu, l’exhortant même à quitter le club pour ne pas « gâcher » sa carrière sous les ordres de Ruben Amorim.

Pas besoin d’un t-shirt pour faire passer le message.

