Comment expliquer la déroute de Manchester United face à Grimsby ?

Éliminé dès le deuxième tour de la League Cup par Grimsby Town ce mercredi soir, la saison 2025-2026 de Manchester United a déjà du plomb dans l’aile. Comment expliquer cette déroute prématurée ? Car il y a forcément une explication. Voire plusieurs, même les plus farfelues.

→ C’est normal, il faut que les nouvelles recrues prennent leurs marques

C’est bien connu, dans le foot, ce sont les plus riches qui ont le plus de chances de gagner. Ainsi, en dépensant 232 millions d’euros cet été (soit 232 millions d’euros de plus que son adversaire du soir) pour s’offrir les services de quatre jeunes garçons pleins d’avenir (Benjamin Šeško, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Diego Leon), Manchester United aurait logiquement dû terrasser Grimsby Town. Sauf que dans la réalité, il faut laisser du temps au temps. Après une préparation estivale moins dégueulasse que prévu (4 victoires, 2 nuls, 1 défaite), les débuts des newbies mancuniens ont été un peu plus compliqués : défaite face à Arsenal à domicile en ouverture de saison, nul frustrant contre Fulham la journée suivante, rien n’indique pour l’instant que Manchester United fera mieux que sa 15e place de la saison dernière. Dès lors, rien de tel qu’un petit match d’une coupe annexe pour se remettre en jambes. Ou pas. Šeško et Cunha sont restés muets, Leon est resté quant à lui sur le banc, seul Mbeumo s’est fait remarquer après son entrée en seconde période, en marquant le premier but mancunien, puis en manquant le tir au but, validant ainsi l’élimination des siens. Allez, courage, bientôt il ne restera plus que le championnat sur lequel se concentrer. Plus aucune excuse n’est permise !

[🎞️RESUME] 🏆🇬🇧 #CarabaoCup 🔥 Grimsby Town (4eme division) réalise un VÉRITABLE EXPLOIT en éliminant MANCHESTER UNITED au bout d'un MATCH DINGUE !!!! 🙌 Avec un énorme match du gardien des Mariners, héroïque jusqu'au bout !https://t.co/P85ULjjkvd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 27, 2025

→ C’est la magie de la Coupe et Grimsby n’est pas le perdreau de l’année

Une froide soirée de la fin août, une pluie battante, un petit stade de 10 000 places avec des tribunes en bois, un public qui a la chance (selon les connoisseurs) de vivre dans la ville où l’on déguste le meilleur fish and chips du Royaume, trois divisions d’écart et des retrouvailles après 77 ans de séparation. Tout était réuni pour vivre une partie épique de A à Z, en tout cas du point de vue des underdogs qui ont rempli leur rôle à merveille. Il faut dire que sur le terrain, c’était deux salles deux ambiances. D’un côté, Manchester United, après deux matchs sans victoire en Premier League, y allait pour se refaire la cerise, mais tout en se permettant la coquetterie de faire largement tourner l’effectif en opérant huit changements par rapport au XI aligné face à Fulham. De l’autre, Grimsby voulait confirmer son bon début de saison (les Mariners sont actuellement 4es de League 2) et ses ambitions de promotion à l’échelon supérieur. Dès lors, autant y aller sans complexe. Ce que les hommes du Gibraltarien David Artell ont fait sans se poser de question. Le résultat final vient justement récompenser cette abnégation. La suite du parcours en EFL servira de bonus, car du côté de Grimsby, on sait que la vraie rencontre qui compte, c’est ce déplacement à Milton Keynes la semaine prochaine, histoire de se rapprocher un peu plus des sommets du classement.

→ Parce que Manchester United est devenu nul tout simplement

Ben quoi ? C’est vrai ! Et ce n’est pas une finale de C3 perdue face à T O T T E N H A M qui va suffire à prouver le contraire.

→ Parce que c’est un complot dont Rúben Amorim est la victime

Avec 1,33 point pris en moyenne sur les 45 matchs qu’il a dirigés depuis le 5 janvier 2025 et un bilan négatif (17 victoires, 9 nuls et 19 défaites) à son crédit, la ficelle tenue par Rúben Amorim est devenue trop grosse. Ridiculisé par sa tentative de réaliser des schémas tactiques complexes à l’aide d’un tableau magnétique en seconde période, puis par son refus de regarder la séance de tirs au but en restant caché derrière son staff, sa présence sur le banc de Manchester United s’explique en réalité par un énorme complot dont l’instigateur n’est autre que Sir Alex Ferguson. Depuis sa retraite en 2013, l’Écossais a beau jouer un rôle de VRP de luxe pour le club qu’il a entraîné 9 733 jours durant, rien ne remplace l’adrénaline des bancs de touche. On avait déjà eu quelques indices par le passé (David Moyes, José Mourinho, Ralf Rangnick…), avec Rúben Amorim, plus possible de se cacher. Sir Alex a abattu sa carte maîtresse, et désormais, la direction mancunienne sait que le seul homme capable de rendre sa gloire d’antan aux Red Devils, c’est lui.

