Wayne Rooney : « Rúben Amorim n’a plus d’excuses  »

MBC
Wayne Rooney : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Rúben Amorim n’a plus d’excuses  »

Après Tom Brady, Rúben Amorim passe à la poêle du cuistot Wayne Rooney.

Ce dimanche, Manchester United pensait tenir sa première victoire de la saison contre Fulham grâce à la tête de Leny Yoro sur corner. Finalement, le but de l’égalisation, signé Emile Smith-Rowe à la 73e minute, a ruiné les espoirs des Red Devils. Avec un point en deux matchs, les hommes de Rúben Amorim sont en difficulté dès la deuxième journée de championnat. Cette situation comptable a une nouvelle fois provoqué de nombreux débats chez les anciennes gloires du club.

No excuses

Dans son émission sur la BBC, le Wayne Rooney Show, le légendaire numéro 10 de Manchester United a indiqué qu’Amorim « n’avait plus d’excuses » pour expliquer les déboires de son équipe, capable de remporter seulement 7 matchs de Premier League en 29 rencontres sous l’égide de l’entraîneur portugais. « Il va devoir obtenir des résultats rapidement. Si pendant l’automne, cela ne change pas, la pression autour de lui augmentera. »  Afin d’éviter cet affront, les Mancuniens auront une belle occasion de réagir face au promu Burnley le week-end prochain.

Si ça ne gagne pas, Rooney est toujours disponible.

Manchester United accroché à Fulham

MBC

