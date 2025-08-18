S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Wayne Rooney ne valide pas le comportement d'Alexander Isak

TA
Wayne Rooney ne valide pas le comportement d'Alexander Isak

Il tire toujours aussi vite.

Pour son premier soir derrière un micro dans l’émission Match of the Day, Wayne Rooney n’a pas traîné avant de faire carton plein. L’ex-capitaine de Manchester United, reconverti en consultant, s’est payé Alexander Isak, toujours en grève pour forcer son déménagement vers Liverpool. « Le fait qu’il refuse de venir s’entraîner va rendre son retour très difficile, a-t-il posé. Il y a une question de confiance, il s’y prend mal. Peut-être qu’il est mal conseillé. »

Pas fan de la méthode

L’ancien entraîneur de Derby County en a rajouté une louche en visant aussi les Reds : « Pour l’équipe qui essaie de le signer, dans ce cas-ci Liverpool, vous devez vous demander si c’est le genre de joueur que vous voulez… qui va abandonner ses coéquipiers et un grand club. C’est une bonne opportunité, mais il faut le faire de la bonne manière. »

Un discours d’autant plus fort que l’intéressé sait ce que signifie demander un départ. En 2010, Rooney avait lui-même exprimé son envie de quitter United, avec Chelsea à l’affût. Mais nuance importante : lui n’avait jamais séché un entraînement. Comme Alan Shearer l’a souligné en plateau – et que l’ancien Red Devil s’est empressé de valider : « Isak ne s’y prend pas du tout de la bonne manière. Les joueurs se démènent aujourd’hui pour le club, pour les milliers de fans qui se déplacent, mais eux voient un autre joueur qui refuse de jouer malgré un contrat de trois ans et un salaire de plus de 100 000 livres par semaine. On ne peut pas faire ça. »

Rooney sera peut-être meilleur consultant qu’entraîneur.

Alexander Isak aperçu au centre d'entraînement de la... Real Sociedad

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine