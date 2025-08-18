Wayne Rooney ne valide pas le comportement d'Alexander Isak

Il tire toujours aussi vite.

Pour son premier soir derrière un micro dans l’émission Match of the Day, Wayne Rooney n’a pas traîné avant de faire carton plein. L’ex-capitaine de Manchester United, reconverti en consultant, s’est payé Alexander Isak, toujours en grève pour forcer son déménagement vers Liverpool. « Le fait qu’il refuse de venir s’entraîner va rendre son retour très difficile, a-t-il posé. Il y a une question de confiance, il s’y prend mal. Peut-être qu’il est mal conseillé. »

Pas fan de la méthode

L’ancien entraîneur de Derby County en a rajouté une louche en visant aussi les Reds : « Pour l’équipe qui essaie de le signer, dans ce cas-ci Liverpool, vous devez vous demander si c’est le genre de joueur que vous voulez… qui va abandonner ses coéquipiers et un grand club. C’est une bonne opportunité, mais il faut le faire de la bonne manière. »

Un discours d’autant plus fort que l’intéressé sait ce que signifie demander un départ. En 2010, Rooney avait lui-même exprimé son envie de quitter United, avec Chelsea à l’affût. Mais nuance importante : lui n’avait jamais séché un entraînement. Comme Alan Shearer l’a souligné en plateau – et que l’ancien Red Devil s’est empressé de valider : « Isak ne s’y prend pas du tout de la bonne manière. Les joueurs se démènent aujourd’hui pour le club, pour les milliers de fans qui se déplacent, mais eux voient un autre joueur qui refuse de jouer malgré un contrat de trois ans et un salaire de plus de 100 000 livres par semaine. On ne peut pas faire ça. »

Rooney sera peut-être meilleur consultant qu’entraîneur.

