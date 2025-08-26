Rio Ngumoha écrit déjà l'histoire de Liverpool

Le premier carnaval de Rio.

Ce lundi soir, Newcastle et Liverpool ont offert le premier frisson de la saison de Premier League. Après un match spectaculaire, marqué par l’expulsion d’Anthony Gordon juste avant la pause, les Reds sont venus éteindre Saint-James Park au bout du temps additionnel grâce au premier but du tout jeune Rio Ngumoha pour ses premières minutes dans le championnat anglais.

<iframe loading="lazy" title="UNBELIEVABLE! Rio Ngumoha in the 100th minute" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/D8jMsWkNNK4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

4e plus jeune buteur de la PL

Avant de fêter ses 17 ans vendredi, l’ailier de poche est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool. Avec ce but décisif, il devient aussi le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, derrière Wayne Rooney, James Milner et James Vaughan. Un exploit retentissant du gamin passé par les catégories jeunes de Chelsea et arrivé sur les bords de la Mersey l’année dernière pour parachever sa formation.

Les Blues doivent être verts de l’avoir laissé filé.

Au bout du temps additionnel, Liverpool crucifie Newcastle dans un scénario dingue