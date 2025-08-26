S’abonner au mag
  • Premier League
  • J2
  • Newcastle-Liverpool (2-3)

Rio Ngumoha écrit déjà l'histoire de Liverpool

MBC
Rio Ngumoha écrit déjà l'histoire de Liverpool

Le premier carnaval de Rio.

Ce lundi soir, Newcastle et Liverpool ont offert le premier frisson de la saison de Premier League. Après un match spectaculaire, marqué par l’expulsion d’Anthony Gordon juste avant la pause, les Reds sont venus éteindre Saint-James Park au bout du temps additionnel grâce au premier but du tout jeune Rio Ngumoha pour ses premières minutes dans le championnat anglais.

<iframe loading="lazy" title="UNBELIEVABLE! Rio Ngumoha in the 100th minute" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/D8jMsWkNNK4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

4e plus jeune buteur de la PL

Avant de fêter ses 17 ans vendredi, l’ailier de poche est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool. Avec ce but décisif, il devient aussi le quatrième plus jeune buteur de l’histoire de la Premier League, derrière Wayne Rooney, James Milner et James Vaughan. Un exploit retentissant du gamin passé par les catégories jeunes de Chelsea et arrivé sur les bords de la Mersey l’année dernière pour parachever sa formation.

Les Blues doivent être verts de l’avoir laissé filé.

Au bout du temps additionnel, Liverpool crucifie Newcastle dans un scénario dingue

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine