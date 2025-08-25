Au bout du temps additionnel, Liverpool crucifie Newcastle dans un scénario dingue

Newcastle 2-3 Liverpool

Buts : Guimarães (57e) et Osula (88e) pour les Magpies // Gravenberch (35e), Ekitike (46e) et Ngumoha (90e+10) pour les Reds

Déjà le match de la saison !

Sur fond de bisbille autour de l’affaire Alexander Isak, toujours absent du groupe des Magpies, Newcastle et Liverpool se retrouvaient ce lundi soir pour un choc au sommet. Et on n’a pas été déçus, loin de là, puisqu’on est passés par toutes les émotions dans une rencontre qui a finalement vu les Reds arracher les trois points au bout d’un temps additionnel interminable (2-3). Liverpool a pris les commandes peu après la demi-heure de jeu sur une frappe lointaine de Ryan Gravenberch (0-1, 35e), tout heureux d’être encore sur le pré à ce moment-là, lui qui a été auteur d’un tacle horrible sur Bruno Guimarães en début de partie qui aurait pu (dû ?) valoir un carton rouge. De quoi frustrer Newcastle, qui a en plus fini le premier acte en perdant Anthony Gordon, exclu pour un tacle non maîtrisé sur Virgil van Dijk.

Rio Ngumoha, seize ans et déjà toutes ses dents

Dès le retour des vestiaires, Hugo Ekitike n’a eu besoin que d’une vingtaine de secondes pour y aller de son pion, d’un plat du pied (0-2, 46e). On s’est alors dit que le plus dur était fait pour les gars d’Arne Slot, en contrôle, et peu inquiétés par leurs hôtes. Mais trop en contrôle, peut-être, les Reds s’endormant quelque peu et laissant les Magpies reprendre espoir : sur un centre enveloppé de Valentino Livramento, Guimarães s’est imposé dans la surface adverse et a placé une tête qui a étonnamment trompé Alisson (1-2, 57e). St James’ Park s’est mis à y croire plus que jamais, et il a eu raison, puisque William Osula a devancé une sortie approximative d’Alisson et remis les deux équipes à hauteur (2-2, 88e). L’arbitre a ensuite choisi d’ajouter onze (!) minutes de temps additionnel, et c’était trois de trop pour Newcastle, qui a craqué à la 90e+10, sur un but du bambin Rio Ngumoha (16 ans), qui jouait là ses premières minutes en Premier League (5-0).

Une belle soirée de foot anglais, en somme, dans laquelle Liverpool finit par rejoindre Arsenal et Tottenham sur le podium, tandis que Newcastle se retrouve avec un petit point en deux matchs.

