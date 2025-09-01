Alexander Isak va signer à Liverpool pour le transfert record de l'été

« It was always Liverpool »

Alexander Isak a choisi ces mots pour quasiment officialiser son arrivée imminente à Liverpool, dans une publication postée sur son compte X dans la nuit de dimanche à lundi, après avoir sans doute assisté à la victoire de ses futurs coéquipiers contre Arsenal, un peu plus tôt dans la journée.

L’été record de Liverpool

Après un très long feuilleton estival, l’attaquant suédois va bien réussir son coup en quittant Newcastle, avec lequel il s’était lancé dans un bras de fer, pour rejoindre Liverpool. Un transfert record cet été, les Reds devant débourser 150 millions d’euros, bonus compris, selon les informations du Telegraph. Le joueur de 25 ans doit passer sa visite médicale ce lundi, avant de signer un contrat de six ans avec le champion d’Angleterre en titre.

Le sacre a donné des ailes et des envies de flamber à Liverpool, très actif cet été sur le marché des transferts, où le club anglais devrait donc avoir lâché près de 500 millions d’euros après avoir déjà attiré Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili, Florian Wirtz et Hugo Ekitike. Du côté de Newcastle, le remplaçant est déjà arrivé et il se nomme Nick Woltemade, qui a débarqué pour un transfert estimé à un peu plus de 80 millions d’euros.

La Premier League, cet autre monde.

