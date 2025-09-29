S’abonner au mag
  Mondial U20
  Maroc-Espagne (2-0)

Le carton vert utilisé pour la première fois de l'histoire au Mondial U20

KM
Le carton vert utilisé pour la première fois de l’histoire au Mondial U20

Révolution chez les U20 !

La FIFA a choisi la Coupe du monde U20 comme compétition qui accueillera pour la première fois de l’histoire les cartons verts. À la disposition des sélectionneurs, ils permettent d’obliger un arbitre à checker les images de la VAR sur une situation jugée litigieuse. Sans abus, puisqu’ils sont limités à deux par match.

Ce dimanche, lors de la victoire du Maroc face à l’Espagne (2-0), Mohamed Ouahbi, sélectionneur des jeunes Lions de l’Atlas, a été le premier à utiliser son nouveau pouvoir dès la première journée de phase de poules. Lui permettant, comme le montre L’Équipe, l’annulation d’un penalty pour la Roja à douze minutes de la fin du temps réglementaire.

Une première réussie

Utilisé pour la première fois dans l’histoire du football, ce carton vert a permis à l’arbitre de se rendre compte de son erreur et de sanctionner l’Espagnol Jan Virgili d’un carton jaune pour une grossière simulation. Un usage juste et bénéfique pour le Maroc, qui a parfaitement lancé son Mondial, 20 ans après sa dernière participation. La France commencera sa compétition ce lundi soir, face à l’Afrique du Sud.

L’occasion de brandir un nouveau carton vert ?

Le Maroc et Igamane régalent en Zambie

KM

