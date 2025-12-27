Gourcuff, Mbappé, Giroud : Les nombreux hommages à Gasset

Jean-Louis Gasset, grand monsieur du football français, s’est éteint ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Voici quelques-uns des nombreux hommages qui lui ont été rendus ces dernières heures.

Yoann Gourcuff (qui l’a côtoyé à Bordeaux puis en équipe de France), sur Instagram : « Jean-Louis, je prends la parole aujourd’hui via les réseaux sociaux de ma femme pour te remercier profondément de tout ce que tu m’as apporté durant nos deux années communes à Bordeaux. Dès mon arrivée, tu m’as accordé ta confiance, et cela m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais tous les moments partagés ensemble : les discussions sur le football et la tactique dans les bus, dans les avions lors de nos déplacements, ou encore ces échanges spontanés avant les séances vidéo. Tu as su me mettre à l’aise dès le premier jour et m’intégrer naturellement au sein de l’équipe. Grâce à toi, j’ai gagné en confiance, j’ai progressé et j’ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi sur le jeu et le football. Humainement, je garde de toi des souvenirs exceptionnels. Tu avais une analyse très fine du football et des adversaires, de leurs forces comme de leurs faiblesses. Tu savais transmettre ta passion du jeu et nous apporter, au quotidien comme dans l’approche des matchs, des détails et des conseils précieux pour progresser. Tu m’as aidé à croire en moi, à croire que j’étais capable de marquer des buts, même de la tête, et surtout à prendre confiance sur le terrain. Tes causeries étaient un véritable régal. Tu es sans aucun doute l’entraîneur avec qui j’ai eu la plus belle relation, faite de confiance et de bienveillance. Merci pour tout. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Olivier Giroud (qui l’a connu à ses débuts chez les Bleus, entre 2011 et 2012), dans Le Parisien : J’avais été touché par la manière dont lui et Laurent Blanc m’avaient accueilli au sein du groupe France C’était une vraie bonne personne avec de belles valeurs, il connaissait bien le ballon, il savait parler aux joueurs avec des mots justes, et parfois avec ce côté chambreur qui faisait partie de sa personnalité. Pour toutes ces raisons, il était très apprécié des mecs. Je suis très attristé de le voir partir si jeune. Je pense à sa famille. »

Kylian Mbappé, sur Instagram : « Une encyclopédie du foot nous a quittés. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches. »

Rolland Courbis, sur Twitter : « Je suis très touché […]. Au-delà de ses compétences footballistiques, c’est le copain, l’ami que l’on aimerait avoir dans une vie. Toutes mes condoléances à ses proches, qu’il repose en paix. »

Amine Harit (qui a été sous ses ordres en 2024 à l’OM) : « Aujourd’hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de te connaître, d’apprendre à tes côtés, de partager des moments simples mais précieux. Ta passion, ton humanité, ton sourire et ta bienveillance resteront gravés dans ma mémoire. Le football perd un grand professionnel, mais moi je perds surtout une belle personne que j’appréciais énormément. Repose en paix Papi. »

Émerse Faé (son adjoint puis remplaçant sur le banc de la Côte d’Ivoire), via la Fédération ivoirienne de football : « C’est triste parce que c’était une très très bonne personne. Vraiment quelqu’un qui avait le cœur blanc, de bienveillant, qui cherchait toujours à apaiser les situations. Donc, lorsqu’on a appris ça ce matin, c’était vraiment choquant, on a eu du mal à y croire. J’ai demandé la confirmation à trois personnes avant d’accepter, d’y croire. Personnellement, il m’a beaucoup aidé sur mon métier d’entraîneur, il m’a beaucoup conseillé. À chaque fois qu’il apprenait une mauvaise nouvelle concernant la délégation, il prenait la chose du bon côté. C’est son énergie, son sourire qu’on gardera dans nos mémoires jusqu’à la fin de la compétition. »

🥲🙏🏾 Annonce du décès de l’ex sélectionneur des Éléphants Jean-Louis Gasset Réactions du coach Émerse Faé et du gardien de but Yahia Fofana. https://t.co/ects5yc3DS pic.twitter.com/fPD7u2dCcl — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) December 26, 2025

Jean-Louis Gasset, hymne à l’adjoint