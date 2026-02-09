S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J21
  • PSG-OM (5-0)

Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien

TB
Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien

Humour ou discrimination ? Alors que leurs protégés déroulaient sur la pelouse, les ultras du PSG ont dévoilé plusieurs banderoles dans la tribune Auteuil tout au long du match. Si certaines ne prêtent pas à débat (« Paris contre le racisme »), un tifo a particulièrement fait parler. On y voit un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, vêtu d’un jogging de Chelsea et transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs », en référence à un trop célèbre chant homophobe repris dans de nombreuses tribunes de l’Hexagone.

Une bâche qui a vivement fait réagir. Candidat à la mairie de Paris lors des prochaines municipales, Emmanuel Grégoire s’est fendu d’un message sur X ce lundi matin : « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. […] En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle. » Plus tard dans la soirée, la rencontre a été interrompue quelques instants à la suite de « Marseille, on t’enc*** ! » descendus des tribunes, avant d’aller à son terme.

On préfère retenir le spectacle sur le terrain.

La joie de Marquinhos dans le vestiaire après la démonstration du PSG contre l'OM

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

50
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!