Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire dénonce l’homophobie d’un tifo parisien

Humour ou discrimination ? Alors que leurs protégés déroulaient sur la pelouse, les ultras du PSG ont dévoilé plusieurs banderoles dans la tribune Auteuil tout au long du match. Si certaines ne prêtent pas à débat (« Paris contre le racisme »), un tifo a particulièrement fait parler. On y voit un supporter marseillais grimé en livreur de l’entreprise DPD, vêtu d’un jogging de Chelsea et transportant un carton sur lequel est dessiné un rat (référence à un chant jugé raciste). Le tout accompagné du message « Les Marseillais c’est des livreurs », en référence à un trop célèbre chant homophobe repris dans de nombreuses tribunes de l’Hexagone.

Hier, le @PSG_inside a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle. https://t.co/ThzZFOIjbe — Emmanuel Grégoire (@egregoire) February 9, 2026

Une bâche qui a vivement fait réagir. Candidat à la mairie de Paris lors des prochaines municipales, Emmanuel Grégoire s’est fendu d’un message sur X ce lundi matin : « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. […] En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle. » Plus tard dans la soirée, la rencontre a été interrompue quelques instants à la suite de « Marseille, on t’enc*** ! » descendus des tribunes, avant d’aller à son terme.

On préfère retenir le spectacle sur le terrain.

