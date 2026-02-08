Malgré une performance moyenne, le Real s’impose face à Valence

Valence CF 0-2 Real Madrid

Buts : Carreras (65e), Mbappé (90e+1) pour les Merengues

Une victoire sans penalty pour le Real Madrid. Malgré une performance qui ne marquera pas l’histoire des Merengues, le Real a assuré l’essentiel en s’imposant sur la pelouse de Valence grâce aux réalisations d’Álvaro Carreras et de Kylian Mbappé (2-0).

Mbappé esseulé mais buteur

Privé de Jude Bellingham et Rodrygo, blessés, et de Vinícius Junior, suspendu, le Real s’en est remis à une percée dans la surface de Carreras (1-0, 65e) et au génie de Mbappé, trop souvent esseulé sur le front de l’attaque madrilène ce dimanche soir. L’international français a ainsi signé son 23e but cette saison en Liga dans le temps additionnel (2-0, 90e+1). Avec cette victoire, le Real reste donc à un point du leader barcelonais, vainqueur de Majorque samedi (3-0).

La course au titre est plus que jamais relancée en Liga.

Valence CF (4-4-2) : Dimitrievski – Gayà, Copete, Comert, Núñez (Correia, 72e) – Danjuma, Ugrinić (Guerra, 81e), Pepelu (Rodríguez, 72e), Rioja (Ramazani, 81e) – Beltrán (Sadiq, 82e), Duro. Entraîneur : Carlos Corberán.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Jiménez (Alexander-Arnold, 76e), Asencio, Huijsen, Carreras – Valverde (Castero Sancho, 90e+2), Tchouaméni, Camavinga – García (Díaz, 76e), Guler, Mbappé. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence