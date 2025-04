Le Real Madrid surpris à domicile par Valence

Real Madrid 1-2 Valence

Buts : Vinícius (50e) pour le Real // Diakhaby (15e) et Duro (90e+5) pour Valence

Valence, meilleur allié du Barça dans la course au titre.

Et si ce samedi 4 avril venait de tout changer, en haut de la Liga ? Il faudra attendre encore un peu pour en connaître les conséquences définitives, mais c’est une très mauvaise opération qu’a commise le Real Madrid sur sa pelouse en concédant un revers face à Valence (1-2). Les Madrilènes sont passés par plusieurs états, à commencer par la joie d’obtenir un penalty (récolté par Kylian Mbappé) avant de passer par la frustration au moment de voir Vinícius rater – encore – sa tentative face au but. C’est même l’énervement qui a gagné les rangs du Santiago-Bernabéu lorsque Mouctar Diakhaby a, dans la foulée, ouvert le score sur corner (0-1, 15e).

Viní malheureux puis heureux, l’inverse pour Diakhaby

L’international guinéen a ensuite bien failli pénaliser les siens sur un contre-son-camp gag, mais Mbappé était hors jeu (21e). Le Real a dû attendre le retour des vestiaires pour revenir à la marque grâce à Vinícius, cette fois opportuniste sur un corner (1-1, 50e). Sauf que le nul ne suffisait pas aux Madrilènes, lesquels se devaient d’aller chercher trois points pour espérer rattraper Barcelone et ont donc laissé des espaces derrière. Ce qui a profité à Valence dans le temps additionnel et plus précisément à Hugo Duro, clinique sur son coup de tête (1-2, 90e+5).

Terrible coup d’arrêt pour la bande de Carlo Ancelotti, qui peut voir le Barça prendre six points d’avance en cas de victoire face au Betis.

