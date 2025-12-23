- Ligue 1
- Bilan
L’équipe type de la première partie de saison de Ligue 1
Qui dit trêve de Noël en Ligue 1, dit premier bilan de la saison. Révélations, confirmations, célébrations : en attendant la fin des matchs allers début janvier, voici notre équipe type de cette première partie de saison dans l’Hexagone.
Gardien
Hervé Koffi
La preuve que tous les Black Cats (chats noirs, en VF) ne portent pas malheur.
0 note(s)
Défenseurs
Charlie Cresswell
Heureusement qu’il y a encore des jeunes de Ligue 1 qui ne cèdent pas aux premières sirènes venues de Premier League.
0 note(s)
Willian Pacho
Y a-t-il vraiment besoin de justifier ?
0 note(s)
Mamadou Sarr
Certains auraient préféré son homonyme du nord, également défenseur éphémère de Chelsea. Mais le Strasbourgeois est champion du monde, lui.
0 note(s)
Pistons / Milieux
Timothy Weah
Comment ça, il y a trop de Parisiens dans cette équipe ?
0 note(s)
Mamadou Sangare
Que celui qui connaissait le Malien au mois d’août lève la main. En revanche, on te prévient : on te croira pas.
0 note(s)
Vitinha
Sachez que pendant que vous vous empiffrerez de dinde aux marrons et de bûche, le Portugais continuera de toucher 64 ballons par minute et de réussir 123% de ses passes, même si ce sont deux une-deux avec son sapin.
0 note(s)
Matthieu Udol
Centre de Matthieu Udol… Vous connaissez déjà la suite.
0 note(s)
Attaquants
Ilan Kebbal
Supplément caviars, chef ! La Ligue 1 n’a définitivement pas le même goût sans toi, l’artiste.
0 note(s)
Esteban Lepaul
Plus la peine d’espérer passer inaperçu au Roazhon Park.
0 note(s)
Ethan Mbappé Lottin
Oui, multiplier les célébrations après avoir climatisé le PSG sous les yeux du grand frère suffit à être dans l’équipe type. Vous avez quelque chose à redire ?
0 note(s)
Remplaçants
Warren Zaïre-Emery
Vous vous souvenez l’époque lointaine où WZE régnait sur tous les entrejeux de France (et même de Navarre) ? Tremble, Jules Koundé.
0 note(s)
Valentín Barco
0 note(s)
Corentin Tolisso
Lui aussi s’est cru en Allemagne. Vintage Coco.
0 note(s)
Igor Paixão
À défaut de grantattakan, le Vélodrome peut déjà rugir d’amour pour son petitattakan.
0 note(s)
Joaquín Panichelli
Une photo avec Lionel Messi et puis plus rien…
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Tom Binet