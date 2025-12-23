S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • Bilan

L’équipe type de la première partie de saison de Ligue 1

Par Tom Binet
Partager
130

Qui dit trêve de Noël en Ligue 1, dit premier bilan de la saison. Révélations, confirmations, célébrations : en attendant la fin des matchs allers début janvier, voici notre équipe type de cette première partie de saison dans l’Hexagone.

L’équipe type de la première partie de saison de Ligue 1

Gardien

herve-koffi

Hervé Koffi

La preuve que tous les Black Cats (chats noirs, en VF) ne portent pas malheur.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Défenseurs

charlie-cresswell

Charlie Cresswell

Heureusement qu’il y a encore des jeunes de Ligue 1 qui ne cèdent pas aux premières sirènes venues de Premier League.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Y a-t-il vraiment besoin de justifier ?

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mamadou Sarr

Certains auraient préféré son homonyme du nord, également défenseur éphémère de Chelsea. Mais le Strasbourgeois est champion du monde, lui.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pistons / Milieux

timothy-weah

Timothy Weah

Comment ça, il y a trop de Parisiens dans cette équipe ?

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-11

Mamadou Sangare

Que celui qui connaissait le Malien au mois d’août lève la main. En revanche, on te prévient : on te croira pas.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Sachez que pendant que vous vous empiffrerez de dinde aux marrons et de bûche, le Portugais continuera de toucher 64 ballons par minute et de réussir 123% de ses passes, même si ce sont deux une-deux avec son sapin.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

matthieu-udol

Matthieu Udol

Centre de Matthieu Udol… Vous connaissez déjà la suite.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Attaquants

ilan-kebbal

Ilan Kebbal

Supplément caviars, chef ! La Ligue 1 n’a définitivement pas le même goût sans toi, l’artiste.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

352120

Esteban Lepaul

Plus la peine d’espérer passer inaperçu au Roazhon Park.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

ethan-mbappe-lottin

Ethan Mbappé Lottin

Oui, multiplier les célébrations après avoir climatisé le PSG sous les yeux du grand frère suffit à être dans l’équipe type. Vous avez quelque chose à redire ?

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Remplaçants

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Vous vous souvenez l’époque lointaine où WZE régnait sur tous les entrejeux de France (et même de Navarre) ? Tremble, Jules Koundé.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

corentin-tolisso

Corentin Tolisso

Lui aussi s’est cru en Allemagne. Vintage Coco.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

igor-paixao

Igor Paixão

À défaut de grantattakan, le Vélodrome peut déjà rugir d’amour pour son petitattakan.

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

WhatsApp-Image-2025-10-18-at-13

Joaquín Panichelli

Une photo avec Lionel Messi et puis plus rien…

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Tom Binet

À lire aussi
Logo de a compétition Coupe de France
Photo : Ryan Vernel/Montreuil FC
Photo : Ryan Vernel/Montreuil FC
  • Coupe de France
  • 32es
  • Montreuil-Chauvigny (2-1)
Montreuil : les portes du kif

Montreuil : les portes du kif

Montreuil : les portes du kif
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!