Comment John Textor peut-il revenir à Lyon ?

Révoqué de son poste de directeur d’Eagle Group, John Textor ne remettra jamais les pieds dans les bureaux de l’Olympique lyonnais. Mais comme il avait l’air de vraiment vouloir revenir dans la capitale des Gaules, on lui a trouvé six façons d’y revenir.

→ Racheter Lyon-La Duchère

Si l’Eagle groupe ne veut plus de lui à l’OL, que Textor se rassure. Son amour pour Lyon n’ayant pas d’égal, il va pouvoir se rabattre sur… le club de Lyon-La Duchère ! Actuellement en National 3, la deuxième équipe de la ville a tout pour faire une success story comme les adorent les Américains. Rétrogradé en 2023 pour cause de problèmes financiers, le club a mis sa société en sommeil, mais ce n’est certainement pas le genre de choses qui font peur à John Textor. En revanche, il faudra batailler avec Jean-Christophe Vincent, l’actuel président, pour le convaincre d’embarquer le club dans un tel projet. Lyon-La Duchère est en tout cas actuellement cinquième du groupe H de N3, à 6 points du leader, mais avec un match en moins. Une montée, et Textor jette un œil ?

→ Prendre un avion

John Textor est un homme pressé. Toujours dans les affaires, l’ex-boss lyonnais n’a certainement pas le temps de prendre lui-même ses billets d’avion, alors, grands seigneurs, on lui a dégoté deux trajets aux petits oignons en fonction de sa géolocalisation, en Floride ou à Rio de Janeiro. Au départ de Miami, le « cow-boy » peut s’envoler en classe business pour la modique somme d’un peu moins de 6 000 euros à la mi-mars, parfait pour la phase finale de Ligue Europa, et rejoindre Lyon avec une escale à Paris, juste le temps d’une bise à son pote Nasser. Au départ de Rio, toujours en business, John le Brésilien n’aura cette fois-ci besoin que d’un peu moins de 4 000 euros pour rejoindre la Rhône, toujours en passant par Paris. Départ en soirée à chaque fois évidemment, puis retour aux aurores pour aller choper une correspondance. Air France souhaite un bon voyage à M. Textor.

PS : Depuis Molenbeek, on le laisse sauter dans le premier train et prendre son billet sur l’application SNCF.

→ Aller à l’Équita Lyon Western Horse Show

Oui, John Textor ne sait pas monter à cheval, il l’a lui-même concédé à l’époque de sa joute médiatique avec Nasser al-Khelaïfi. Mais il s’est en revanche bien amusé de l’expression « cow-boy » utilisée par le patron du PSG, débarquant au Groupama Stadium coiffé d’un chapeau typique du western. Comme la chance est avec lui, il se trouve que Lyon accueillera du 28 octobre au 1er novembre le Derby européen NRHA, une compétition de reining, discipline de dressage western, à l’occasion de l’Équita Lyon Western Horse Show. Alors même s’il ne monte pas à cheval, pour le plaisir des yeux et pour aller flâner auprès des vendeurs de stetson, le rendez-vous est pris. Au fait, 2026, c’est l’année du cheval, et ça ne peut pas être un hasard.

→ S’inscrire au Lugdunum Roller Contest

Ce n’est plus un secret pour personne, John Textor est un grand amateur de skate, qu’il a pratiqué dans sa jeunesse et qu’il a aidé à développer en Floride. Ça tombe bien pour lui, à Lyon aussi on aime le skate ! Pas plus tard que cet été aura lieu le Lugdunum Roller Contest, place Bellecour. Un événement majoritairement dédié au roller, comme son nom l’indique, mais qui fait tout de même la part belle au skate, avec un skate cross, la possibilité de participer aux 21 km sportifs ou même des initiations avec, ça ne s’invente pas, l’association Gones En Skate ! Rendez-vous les 6 et 7 juin prochain pour voir Textor troquer sa casquette ou son chapeau pour le casque et la planche ! Attention quand même à ne pas se refaire mal au coude.

→ Candidater à la mairie de Lyon

S’il ne peut plus diriger l’OL, Textor pourrait diriger la ville. Ça tombe bien, il connaît l’un des principaux candidats à la mairie de Lyon : Jean-Michel Aulas. C’est de notoriété publique, Jean-Michel Aulas et John Textor n’ont jamais été de grands amis. Mais la politique, c’est aussi un jeu de compromis, alors pourquoi ne pas tenter l’expérience ? D’autant plus que l’inimitié entre les deux ex-présidents de Lyon avait été adoucie par les bons résultats de l’OL l’an dernier. Comme les Gones restent sur huit victoires de suite toutes compétitions confondues, Aulas va forcément mieux et sera donc plus ouvert pour accueillir un nouveau membre dans son équipe de campagne. Il pourrait bien y briguer les sports, ou développer un jumelage avec Rio de Janeiro, la ville du club de Botafogo, où l’Américain a désormais pas mal de contacts ! S’il n’a pas d’idées, il peut toujours piocher dans le programme qu’on avait concocté pour JMA. Sinon, celui qui préférait Trump à Kamala Harris, car « ce mec est un enfoiré, mais s’il est président, ce sera mieux pour le business », pourra se tourner vers Alexandre Humbert Dupalais, candidat LR-RN à la mairie lyonnaise et venant d’un parti certainement plus proche de la ligne trumpiste.

C’est à vous, Lyonnaises, Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville. https://t.co/RJcTl2NFgq pic.twitter.com/5mRFFaBure — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 25, 2025

→ Intégrer le comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030

Les sources divergent quant à l’implication de John Textor dans l’organisation du premier championnat du monde de snowboard. Sur son site internet, l’Américain est en tout cas décrit comme l’un des cocréateurs du premier « championnat du monde de snowboard reconnu et diffusé mondialement ». En gros, dans la lignée du skate, Textor aime les planches qui glissent ou qui roulent. Bonne nouvelle pour lui, les Alpes françaises accueilleront les Jeux olympiques d’hiver en 2030. Deuxième bonne nouvelle, vous l’avez vu venir, le comité d’organisation de ces JO se situe à… Lyon. John Textor dans le rôle d’un Tony Estanguet qui se balade dans les rues de Lyon pour la promotion des JO, qui l’aurait vu venir ?

